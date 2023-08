Aus dem früheren DDR-Krankenhaus in Schwedt, dessen Mediziner in der Lage waren, eine 50.000-Einwohner-Kommune mit viel Industrie zu versorgen, ist seit der Wende Schritt für Schritt eine moderne Klinik geworden, die auch für Zukunft gut aufgestellt ist. Der neue Chef an der Spitze des Uckermark-...