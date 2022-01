Am Ende klickten doch die Handschellen: Die Polizei wollte am Montagmorgen auf der Autobahn 11 einen BMW kontrollieren, der in Richtung Polen unterwegs war. Wie Roland Kamenz, Sprecher der Polizeidirektion Ost, am Dienstag sagte, hielt der Fahrer allerdings nicht an, sondern gab Gas.

Die Polizei folg...