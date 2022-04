Von beinahe jedem Hügel in der Uckermark kann man ein Gewässer sehen – und in vielen dieser gefühlt 1000 Seen ist auch Baden möglich. Tatsächlich sind es übrigens rund 590 Gewässer. In 45 Seen ist das Baden offiziell gestattet und sie sind als Badeseen ausgewiesen und werden vom Gesundheits...