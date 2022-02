Entschärfte Fliegerbomben lagern in einem Bunker des Munitionslagers und Zerlegebetriebes vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Sachsen-Anhalt in Kisten. Nun ist in eine im Stadion der Freundschaft in Templin gefundene Bombe kontrolliert gesprengt worden. © Foto: Klaus-Dietmar Gabbert