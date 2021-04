Am 29. April wird in Potsdam eine Petition gegen die Schließung der Bahnhöfe Petershagen und Schönow an das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg übergeben. Anwohner und Gäste beider Orte hatten am 13. Januar 2021 eine entsprechende Onlinepetition gestartet, na...