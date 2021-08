Bohren, hämmern, schleifen und viel rütteln – mit dem Krach der Bauarbeiten mussten die Menschen in den vergangenen Wochen entlang der Bahnstrecke zwischen Schwedt und Pinnow leben. Seit dem 9. Juli wurden mehrere Kilometer Gleise, sieben Weichen und sieben Bahnübergänge ausgetauscht oder erneuert – teilweise auch in der Nacht. Am Übergang in der Helbigstraße in Schwedt sind sogar immer noch Bauarbeiter am Werk, dort dauern die Arbeiten...