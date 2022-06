Diese Autofahrerin stach der Polizei direkt ins Auge: Wegen auffälliger Fahrweise entschlossen sich Autobahnpolizisten am 14. Juni, um 00:25 Uhr, zur Kontrolle eines Transporters. Zuvor war das Fahrzeug in Richtung Kreuz Uckermark auf der Autobahn A20 bei Prenzlau unterwegs gewesen. Nachdem die Frau am Steuer zunächst alle Anhaltesignale ignoriert hatte, ließ sie sich doch stoppen.