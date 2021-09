Ein umfangreiches Zahlen- und Faktenwerk haben die Kreistagsabgeordneten zu ihrer jüngsten Sitzung zur Thematik Digitalisierung an uckermärkischen Schulen in einer sogenannten Berichtsvorlage vorgelegt bekommen. Daran wird deutlich: Im Landkreis wird in diesem Punkt geklotzt und nicht gekleckert ...