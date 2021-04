Am 15. April 2021 finden in den 10. Klassen in ganz Brandenburg die schriftlichen Deutsch-Prüfungen statt. Das aber scheint aktuell schon fast das Einzige zu sein, was für die Schulen für etwas längere Dauer eindeutig in Stein gemeißelt ist. „Es ist ein komplettes Wirrwarr. Man kann sich im M...