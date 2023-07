Am Mittwochnachmittag rückte ein Großaufgebot der Feuerwehren zu einem Fahrzeugbrand auf der B2 aus. Ein mit Strohballen beladener Lkw des in Schwedt ansässigen Bioenergieproduzenten Verbio stand zwischen dem Kreisel und der Ortslage Pinnow in Vollbrand.

Der polnische Fahrer bemerkte das Feuer auf der Ladefläche und konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig anhalten und sich unverletzt in Sicherheit bringen. Die umgehend alarmierten Einsatzkräfte der umliegenden Wehren übernahmen die Löscharbeiten, wurden kurz darauf von der Schwedter Feuerwehr unterstützt. Während mit Wasser und Löschschaum gegen die Flammen am Fahrzeug vorgegangen wurde, verhinderten weitere Einsatzkräfte parallel ein Übergreifen des Feuers auf das benachbarte Getreidefeld.

Über die Dauer der notwendigen Vollsperrung der Bundesstraße 2 im Bereich der Einsatzstelle konnte die Polizei noch keine Angaben machen, die Löscharbeiten würden sich in die Länge ziehen, dass die Ladung erst aufwendig auseinander gezogen werden muss, um auch die letzten Glutnester zu erreichen. Zudem müsse der Sattelzug abgeschleppt werden.