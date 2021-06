Feueralarm in Hetzdorf in der Uckermark: Dort war ein Feuer in einem Zimmer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Beim Eintreffer der Retter von der Feuerwehr, war der 69-jährige Bewohner schon von Zeugen ins Freie gebracht worden. Zur Sicherheit ließ er sich aber trotzdem von einem Arzt untersuc...