Kinder der Kita Storchennest in Vierraden durften jetzt eine neue Attraktion auf dem Spielplatz hinter der Feuerwehr einweihen. Mitten in einem Sandkasten stehen da drei gelbe, höhenversetzte kleine Tische mit eingelassenen Schüsseln, Löchern und Rinnen. An einem Wasserhahn können die Kinder ei...