Innerhalb der letzten 24 Stunden ist die Zahl der Coronafälle in der Uckermark am Mittwoch um 163 angestiegen. Am Vortag waren es 78 Fälle. Von den knapp 120.000 Einwohnern der Uckermark haben sich damit schon fast 10.000 Männer und Frauen nachweislich mit dem Virus angesteckt, die genaue Zahl be...