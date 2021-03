Es gibt neue Corona-Impftermine in Schwedt. Zusätzlich zu den 630 Impfungen bis zum 1. April, die bereits komplett ausgebucht sind, bietet das Asklepios Klinikum noch für diese Woche weitere Termine für Impfungen gegen das Corona-Virus an.

Impfungen am Donnerstag und Freitag dieser Woche

Im Online-Buchungssystem des Klinikum werden ab sofort jeweils 250 Impftermine für Donnerstag und Freitag dieser Woche freigeschaltet. Der Impfstoff, der geimpft wird, ist der von Biontech/Pfizer. Geimpft werden nur Bürger über 80 Jahren.

Möglich werden die zusätzlichen Impfungen, weil das Land Brandenburg dem Schwedter Krankenhaus kurzfristig weitere Impfdosen zur Verfügung gestellt hat. Mit dem neuen Kontingent kann das Krankenhaus nun bis April mehr als 1500 hochbetagte Schwedter impfen: 1100 in der neuen Impfstelle am Seiteneingang des Bettenhauses von der Berliner Allee sowie jeweils 200 in den Arztpraxen von Prof. Axel Matzdorff und Sonja Quade.

Anmeldung auf dem Smartphone per QR-Code möglich

QR-Code zur Anmeldung

© Foto: Klinikum Die Senioren können sich auf der Buchungsseite selbst einen Termin auswählen oder sich dabei von einem Angehörigen, Betreuer oder Nachbarn helfen lassen. Zur Buchungsseite kommt man auch mit dem Smartphone durch Einlesen eines QR-Codes.

Telefonische Hilfe bei der Anmeldung

Wem die Online-Buchung nicht möglich ist, der kann sich auch telefonisch unter der Service- Rufnummer 03332 533110 im Klinikum bei der Anmeldung helfen lassen.

