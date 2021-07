Am Freitag dieser Woche hat Erika Helm (78) ihren zweiten Impftermin. Zwölf Wochen ist es her, dass sie im Schwedter Krankenhaus Asklepios Klinikum mit Astrazeneca geimpft wurde. Natürlich hat sie in den Nachrichten verfolgt, dass Experten inzwischen eine Zweitimpfung mit einem anderen Wirkstoff e...