Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Uckermark ist auch am Dienstag (2. November) relativ hoch. Diese zeigt, wie viele Neuinfektionen in den zurückliegenden sieben Tagen, gerechnet auf 100.000 Einwohner, gemeldet wurden. Zwischen Schwedt, Angermünde, Prenzlau und Templin beträgt sie 82, was ein ...