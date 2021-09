Die vierte Corona-Welle rollt an und auch in der Uckermark steigen die Inzidenzen wieder an. Noch sind die Zahlen nicht besorgniserregend. Allerdings ist die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen Tagen kräftig gestiegen. Und so müssen d...