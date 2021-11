Der aktuelle Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Uckermark war so nicht abzusehen. Diese zeigt unter anderem an, wie viele Neuinfektionen in den zurückliegenden sieben Tagen, gemessen an 100.000 Einwohnern, gemeldet wurden. Zwischen Schwedt Angermünde, Prenzlau und Templin stieg der Wert...