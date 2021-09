Ein Fest nur für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete? Durch den weiteren Anstieg der Inzidenzzahlen (an Corona in den zurückliegenden sieben Tagen Erkrankte, gerechnet auf 100.000 Einwohner) in der Uckermark haben Organisatoren und Mitstreiter des Schwedter Sommerfestes zur Wochenmitte diese ...