Mit 218 neuen Infektionen mit dem Coronavirus in den letzten 24 Stunden sinkt die Inzidenz in der Uckermark auf 1462,2 (Stand 19. März 2022). Die Sieben-Tage-Inzidenz bezeichnet die Anzahl der Neuinfektionen mit Covid-19 innerhalb der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner. Am Sonntag wurden ...