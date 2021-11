Die Inzidenzkurve in der Uckermark hat sich nicht verändert. In der Region um Schwedt, Angermünde, Prenzlau und Templin gab es keine Ausschläge, sodass die Sieben-Tage-Inzidenz gleich geblieben ist. Diese zeigt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage, bezogen auf 100.000 Ei...