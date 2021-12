Es schien so, als könnten die Fallzahlen wieder sinken. Doch in der Uckermark ist wieder ein Anstieg zu sehen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ging – wenn auch nur gering – nach oben. Dieser Wert zeigt an, wieviele Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen, bezogen auf 100.000 Einwohner, ermittel...