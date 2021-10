Die Inzidenz in der Uckermark trotzt weiter der kritischen Marke von 20. Damit bleiben Lockerungen in Kraft oder können ab nun endlich umgesetzt werden. Denn die Zahl der Neuifektionen bezogen auf sieben Tage und 100.000 Einwohner liegt weiter in einem sehr niedrigen Bereich. Aktuell beträgt die I...