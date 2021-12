Die Sieben-Tage-Inzidenz zwischen Schwedt, Angermünde, Prenzlau und Templin ist weiter sehr hoch, dennoch ist ein Rückgang festzustellen. Dieser Wert zeigt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, gemessen an 100.000 Einwohner, gemeldet wurden. Aktuell beträgt er in der...