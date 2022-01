Lange Zeit ging die Inzidenz in der Uckermark nach unten, doch nun ist wohl eine Trendwende zu sehen. Denn die Corona-Zahlen steigen wieder stark an. Unter anderem auch die Sieben-Tage-Inzidenz. Damit wird festgestellt, wie viele Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen, bezogen auf 100.000 ...