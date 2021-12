Wer nach zirka sechs Monaten seine Corona-Schutzimpfung auffrischen lassen will, kann dafür jetzt wieder Termine am Asklepios Klinikum Schwedt buchen. Schon in der ersten Woche des neuen Jahres bietet das Krankenhaus Impfungen an. Die Klinik hat ihr Impfangebot erweitert wegen der großen Resonanz ...