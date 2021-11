Innerhalb eines Monats ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Uckermark dramatisch gestiegen. Diese zeigt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage, bezogen auf 100.000 Einwohner, erfasst wurden. War der Wert noch am 19. Oktober bei 25,4, ist er einen Monat später um rund 500 gest...