Die neue Corona-Teststelle am Schwedter Grenzübergang wird rege genutzt. Die Tester der WDU Schwedt, die in einem Bus kostenlos und ohne vorherige Anmeldung Schnelltests auf Covid-19 anbieten, haben in dieser Woche täglich mehr als 200 Personen getestet. Den größten Ansturm gab es am Montagmorg...