Kurz vor dem Jahreswechsel wurden dem Robert-Koch-Institut nicht mehr so viele Covid-19-Fälle gemeldet wie an den vorangegangenen zwei Tagen. 56 neue laborbestätigte Coronafälle wurden innerhalb von 24 Stunden registriert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sank in der Uckermark auf 265,5...