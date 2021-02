Das Schwerpunktkrankenhaus in Schwedt meldet vorsichtige Entspannung in Sachen Corona. Auf der Intensivstation werden aktuell zwei schwerkranke Corona-Patienten sowie zwei Patienten nach ihrer Covid-19-Erkrankung behandelt. Auf der Isolierstation, die in Spitzenzeiten zwischen 25 und 30 Patienten ve...