Landesweit wurde unter dem Motto „Brandenburg zeigt Haltung! Gegen Rechtsextremismus - Für Solidarität und Zusammenhalt“ am Sonnabend zu einem Aktionstag der Zivilgesellschaft aufgerufen. Auch in Schwedt fanden sich knapp 50 Teilnehmer im Anschluss an ein Friedensgebet in der evangelischen Ki...