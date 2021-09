Auf den Höchststand, den es zuletzt am 8. September gegeben hatte, ist am Freitag der Corona-Inzidenzwert (Zahl der an den zurückliegenden sieben Tagen neu an Covid-19 Erkrankten, gerechnet auf 100.000 Einwohner) in der Uckermark geklettert. Dies verwundert zunächst, da am Mittwoch und Donnerstag...