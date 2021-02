Noch ziemlich unspektakulär vollzog sich am 22. Februar 1997 der Auftakt: Erst drei Tage vor der Premiere der Sportlerbälle von MOZ und Stadt Schwedt gingen noch „Restkarten“ in den Freiverkauf, schrieb die Zeitung. Letztlich waren es fast 600 Gäste, die in der Sporthalle „Neue Zeit“ bei ...