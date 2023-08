Der Konsum von Drogen unter Jugendlichen scheint ein neuer Trend geworden zu sein. So kam es 2023 bereits zu Toten, die durch eine eingenommene Überdosis gestorben sind, so zum Beispiel in Rathenow in Brandenburg. Aber auch in Mecklenburg-Vorpommern starb ein Mädchen an einer Überdosis von Ecstas...