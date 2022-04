Am letzten Verkaufstag kurz vor Mittag war der real-Markt in Schwedt so gut wie ausverkauft. Seit Tagen hatten sich die langen Regalreihen schon deutlich geleert, noch aber gab es Restposten von Getränken, Lebensmitteln, Sanitärartikeln oder Süßigkeiten . 90 Prozent Rabatt auf alle Artikel zog d...