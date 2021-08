Zu den Einschulungsfeiern der meisten Grundschulen am Sonnabend gab es einige Premieren. Erstmals fanden Feiern unter freiem Himmel statt wie an der Gustav-Bruhn-Schule in Angermünde. Erstmals wurde in neu errichteten Schulaulen gefeiert wie in der Waldrand- und Lindgren-Schule in Schwedt. Kulturprogramme wurden auf Einmann-Programme reduziert, Fenster und Türen in Schulen und Sporthallen standen weit offen. Mit Abstand und viel frischer Luft k...