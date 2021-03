Bahnausbau Schönower Bahnhof in Gefahr Schönow Der Ausbau der Eisenbahnstrecke zwischen Berlin und Stettin, der jetzt begonnen hat, soll künftig die Metropolen in 90 Minuten verbinden. Die Bahnhöfe unterwegs werden modernisiert. Doch das hat auch für betroffene Kommunen seinen Preis. Nach der Freude über den zweigleisigen Trassenausbau kommen nun immer mehr Probleme für die Orte an der Strecke zum Vorschein.

Gerade haben sich die Schönower mit leidenschaftlichen Reden und einer Protestaktion vor Ort für ihren Bahnhaltepunkt eingesetzt und scheinen damit Erfolg zu haben. Jetzt gibt es die nächste Hiobsbotschaft: Ihr Bahnhofsgebäude, das die Gemeinde vor einigen Jahren gekauft hat und das seitdem in vielen Arbeitsstunden von den Einwohnern instandgesetzt wurde soll abgerissen werden. Dabei wurden erst vor einigen Wochen die Fenster an der Vorderfront gestaltet und ein abschließbare Fahrradraum geschaffen für Bahnreisende geschaffen. Das Gebäude sollte zum Informationspunkt für Touristen gemacht werden. War das alles vergebene Liebesmüh?

Eigenständige Bahnsteige geplant

Bürgermeister Silvio Moritz berichtete über eine kürzliche Begehung mit Vertretern der DB Netz, bei der die geplanten Maßnahmen an den beiden Bahnhöfen der Gemeinde Passow vorgestellt wurden. Demnach sollen sowohl in Passow als auch in Schönow jeweils zwei eigenständige Bahnsteige geschaffen werden. Derzeit gibt es einen für beide Richtungen.

Für den Ausbau ist der Platz in Schönow aber zu eng und entspreche nach Aussagen der Bahn nicht den heutigen Regularien. Der jetzige Bahnsteig soll etwas versetzt und links davon ein neuer errichtet werden. „Natürlich haben wir dagegen unser Veto eingelegt“, sagt der öOrtsvorsteher Stefan Hildebrand. „Die Bahn kann nicht über Eigentum verfügen, was ihr nicht gehört. Wenn der Bahnhof abgerissen werden muss, dann muss er woanders wieder aufgebaut werden.“ Silvio Moritz will die DB-Netzvertreter im Mai in die Gemeindevertretersitzung einladen.

Fußgängerbrücke nicht barrierefrei

Viele Fragezeichen gibt es nämlich auch noch für den Bahnhof Passow. Hier soll ebenfalls der Abrissbagger zum Einsatz kommen. Das Stellwerk steht zu nah an der Trasse und wird zu 99 Prozent abgerissen, berichtet der Bürgermeister. Außerdem will die Bahn den mittleren Bahnsteig wieder installieren, den es schon einmal gab. Über eine Fußgängerbrücke soll er erreichbar sein, allerdings ist er nicht barrierefrei. „Wie sollen die Leute die Treppe hochkommen?“, fragt Silvio Moritz. „Das geht so überhaupt nicht!“

Die DB Netz soll für Leute, die die Treppe nicht steigen können, vorgeschlagen haben, eine Station weiter zu fahren. Eine Schranke gehe auch nicht und ein Fahrstuhl an der Treppe würde erst bei 1000 Einstiegen am Tag infrage kommen. Das fiele also auch aus, meint Silvio Moritz und fragt: „Ist das der hervorragende Ausbau?“.