In Schwedt rückte am Dienstag, 14. Dezember, die Feuerwehr zu einem Brand in den Heinrich-Heine-Ring aus. Die Regionalleitstelle alarmierte die Rettungskräfte gegen 22 Uhr. „Rauch aus der Wohnung im Mehrfamilienhaus“, so die Meldung. Ein Großaufgebot der hauptamtlichen und freiwilligen Feuerw...