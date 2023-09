Um 21:15 Uhr ging der Alarm am Freitagabend, 29.10.2023, bei der Feuerwehr ein. Gemeldet wurde ein Brand in einer Gartenlaube in der Karl-Marx-Straße. Schon auf der Anfahrt war das Ausmaß erkennbar, die Flammen schlugen Meter hoch in den dunklen Nachthimmel, begleitet von lauten Knallgeräuschen. Die Wellasbestplatten auf dem Dach sind in dem Feuer förmlich explodiert.

Personen wurden nicht verletzt

Trotz des sofort eingeleiteten Löschangriffs war die Laube nicht mehr zu retten, ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Bäume konnte verhindert werden. Da sich zum Brandzeitpunkt keine Personen in dem Gartenhaus befanden, wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Während die Feuerwehr noch mit den Löscharbeiten beschäftigt ist, geht die Polizei schon auf Spurensuche.

Neben den hauptamtlichen Kräften der Schwedter Feuerwehr waren auch die Löschzüge 1 und 2 sowie Polizei und Rettungsdienst mit insgesamt 37 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei sicherte noch am Abend erste Spuren, der Verdacht der Brandstiftung liegt nah. Über die Schadenshöhe konnten bislang keine Angaben in Erfahrung gebracht werden.