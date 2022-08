Flussbad geschlossen: Alexander König informiert die Badegäste an der Flussbadestelle in Schwedt über die vorsorgliche Schließung. Der Kreis hatte zuvor wegen des Fischsterbens in der Oder empfohlen, den Kontakt mit Wasser der Oder und der HoFrieWa zu meiden. © Foto: Oliver Voigt