Philipp Rieck wurde am 19. Juli 1995 in Schwedt geboren und ist im uckermärkischen Schönow zu Hause. Sein Interesse galt von klein auf an dem Fußball, klar doch – in Schönow wird der ja auch seit mehr als 90 Jahren gelebt. Als Sechsjähriger (2001) begann er im SSV mit diesem Ballsport. In de...