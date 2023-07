Opern-Arie und Hygge-Glück – ein Stück Schweden an der Oder

Garten in Schwedt

Ein Sommerhaus mit Seeblick, das gehört zum Lebensgefühl aller Schweden. Das bedeutet Hygge. Und das gibt es auch in der Uckermark, an der Oder bei Schwedt. Hierher nimmt eine bekannte Opernsängerin aus Schweden dieses Lebensgefühl mit. Sie gewährt exklusiv Eintritt in ihren privaten hyggeligen Garten.