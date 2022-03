Gegenüber der katholischen Kirche, am Vierradener Platz, befindet sich das Schwedter Amtsgericht mit Gefängnistrakt. Es ist ein neugotischer Ziegelbau mit zinnenartig abgestuftem Schaugiebel, der trotz der gotischen Reminiszenzen eher gewachsen als konstruiert wirkt. Der dazugehörige Gefängnistrakt wurde so gebaut, dass in ihm extreme Hellhörigkeit zur besseren Überwachung der Häftlinge herrschte. © Foto: Oliver Voigt