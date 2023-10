Nach vier Wochen buchstäblich harter Arbeit ging das internationale Hartgestein-Symposium „Glaziale Brandenburg“ zu Ende. Sieben Bildhauer aus Deutschland, Niederlande, Australien und Japan haben auf der Schwedter Festwiese an riesigen Findlingen gearbeitet und Einzigartiges hinterlassen. Die Bildhauer Jörg Steinert, Jo Kley und Thomas Reifferscheid aus Deutschland, Karin van Ommerern und Ton Kalle aus den Niederlanden sowie Antone Bruinsma aus Australien und Tatsumi Sakai aus Japan schufen in Rekordzeit beeindruckende Skulpturen. Während die Künstler nun wieder die Heimreise antreten, bleiben ihre Werke hier.

In der gesamten nordeuropäischen Region ist ein solches Symposium in dieser Form einzigartig. Während Bildhauer eigentlich eher in Steinbrüchen oder Steinwerken zusammenkommen und sich ganze Blöcke herausschneiden lassen, wird bei der „Glaziale Brandenburg“ dieser Ansatz umgedreht. Mit den Findlingen aus der Uckermark treffen die Künstler auf eine Welt des Unbekannten, ohne Vorwissen über Form oder Aussehen ihrer Rohlinge.Einen Entwurf konnten sie nicht einfach so mitbringen. Die Idee musste vor Ort wachsen. Und das tat sie in jedem von ihnen. Mehr als 200 Besucher überzeugten sich zum großen Finale mit Enthüllung der Skulpturen von der Kreativität der sieben Künstler. Viele fanden bereits in den vergangenen Wochen regelmäßig den Weg zum Open-Air-Atelier in der Flemsdorfer Straße und verfolgten den Prozess der Entstehung von etwas Einmaligem.