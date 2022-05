Das passierte Pepe, wie ihn die Tierschützer in Schwedt nun getauft haben, ausgerechnet am 1. Mai, als im Bereich Bollwerk in Schwedt gefeiert wurde. Der verunsichert umher irrende Hund wurde auf der Kanalbrücke eingefangen und anschließend in der Polizeiwache abgegeben. Doch diese konnte mit dem Fundtier nichts anfangen und informierte entsprechend das Tierheim.