Ab 1737 bildete das Augustiner Tor den Abschluss der damaligen Schlossfreiheit, also dem direkten Weg zum und vom Schloss, welches an der Stelle der heutigen Uckermärkischen Bühnen stand. An das Augustiner Tor erinnert als Bauwerk unweit des Berlischky-Pavillons heute nichts mehr in der Oderstadt,...