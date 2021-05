Die Stadt Schwedt will im nächsten Jahr mit der Erschließung eines neuen Baugebietes für Eigenheime beginnen. Zuletzt hatte sie zwölf Eigenheim-Parzellen auf einer ehemaligen BMX-Bahn am Zichower Weg verkauft. In diesem Jahr soll die Erschließung und Vermarktung etwa der gleichen Anzahl von Gr...