Es tut sich was an der alten Försterei Berkholz. Baugerüste und Handwerker zeugen davon, dass das Kleinod erhalten bleibt und nicht, wie lange vermutet, dem Abriss preisgegeben wird. Das Hin und Her hat ein Ende. „Die bei einem Brand am 18. November 2015 in Mitleidenschaft gezogene Försterei wi...