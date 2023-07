Die Geburt eines Kindes ist zweifellos ein magischer und tiefgreifender Moment im Leben einer Frau. Doch hinter dieser wunderbaren Erfahrung verbirgt sich auch eine Herausforderung, die viele Frauen auf ihrem Weg zur Mutterschaft durchleben, die Geburtsschmerzen. Nicht immer gelingt es, die Geburtsschmerzen auf natürliche Weise zu lindern. In einigen Fällen kann die medikamentöse Schmerzlinderung erforderlich sein, um Frauen während der Geburt zu helfen.

Im Asklepios Klinikum Uckermark in Schwedt wird seit Kurzem auf Technik gesetzt. In der Geburtshilfe kommt hierzu ein spezielles Gerät zum Einsatz, das eine Schmerzlinderung während der Geburt ohne Medikamentengabe ermöglicht.

Wie Frauen in Schwedt in Schwedt ohne Druck und Stress ihre Kinder gebären

„Schmerzen während der Geburt sind für viele Schwangere ein wichtiges Thema. Um die Intensität der Wehen zu lindern, stehen verschiedene Methoden zur Verfügung. Viele Frauen wünschen sich eine möglichst natürliche Geburt ohne Medikamente. Hier ist der Einsatz der neuen TENS-Geräte eine gute Alternative“, erläutert Dariusz Jedrzejczak, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe.

TENS stehe für transkutane elektrische Nervenstimulation. Bei der Anwendung werden vier kleine, mit dem Gerät verbundene Elektroden auf den Rücken der Frau aufgeklebt. Diese geben dosiert Reizströme an die Haut ab. „Die Gebärenden können die Intensität jederzeit selbstständig per Knopfdruck anpassen“, so Dariusz Jedrzejczak. Das Gerät sei handlich und auch leicht zu bedienen. Zudem ergänzt der Chefarzt, dass die Schmerztherapie schonend ist und keinerlei Nebenwirkungen bekannt sind.„Anders als bei Schmerzmitteln, die über die Nabelschnur zum Kind gelangen, beeinflusst TENS das Ungeborene nicht. Das Gerät verursacht ein starkes Berührungsempfinden und stimuliert die Nervenbahnen. Damit bekommt es Vorrang gegenüber dem Schmerzsignal und kann die Schmerzen deutlich lindern.“