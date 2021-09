Die Brutalität mit der zwei 17- Jährige auf ihr Opfer in Hohenfelde eingeschlagen haben, macht sprachlos. Zehn Mal schlägt der Haupttäter auf den am Boden liegenden Mann ein – so stellt es das Gericht fest. Sein Komplize hockt derweil auf dessen Körper, um ihn am Boden zu fixieren. Rechtsanwa...